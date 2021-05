Lady Gaga presenta una nueva edición extra de “Born This Way”

La cantante ha relanzado su popular álbum en el décimo aniversario de su lanzamiento original.

La reconocida cantante y compositora Lady Gaga recientemente se dirigió a las redes sociales y anunció sus planes de lanzar una nueva versión reinventada de su exitoso álbum de 2011, Born This Way.

La nueva versión coincide con el décimo aniversario del álbum e incluirá funciones exclusivas de disco extra.

Gaga anunció la noticia en Instagram con una leyenda que dice: “¡Presentamos Born This Way The Tenth Anniversary, una edición especial del álbum en un nuevo empaque que estará disponible el 18 de junio!”