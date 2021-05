Kim Kardashian niega haber contraido Covid-19 en viaje por su cumpleaños 40

La estrella de reality show asegura que contrajo el virus a través de un compañero de escuela de su hijo Saint.

Kim Kardashian ha negado haber contraído Covid-19 en las vacaciones de su 40 cumpleaños en la Polinesia Francesa.

La batalla de la estrella con el coronavirus en noviembre se documentó en el episodio del jueves por la noche de Keeping Up with the Kardashians, tras lo cual un artículo de Buzzfeed afirmó que había dado positivo unos 10 días después de regresar de las vacaciones en octubre pasado.

“Las Kardashian decidieron no revelar su diagnóstico en ese momento”, agregó el informe.

Sin embargo, Kim respondió a los rumores e insistió en que ella y sus cuatro hijos contrajeron el virus de un niño en la escuela de Saint, de cinco años.

En respuesta al artículo de Buzzfeed, Kim escribió: “Falso. Nadie atrapó a Covid en el viaje. Saint fue el primero en tenerlo en nuestra familia y lo contrajo en la escuela de otro estudiante que dio positivo primero.

“Entonces desarrolló síntomas y lo contraje unos días después de que tosiera sobre mí mientras lo cuidaba”.

En el último episodio del reality show de su familia, se vio a Kim preocupándose por Saint y sus otros hijos North, siete, Chicago, tres y Psalm, dos, cuando dijo: “Entonces, Saint tiene Covid, y estoy realmente preocupada por él”.

“Él estaba llorando y tosiendo sobre mí … North dice que se siente enferma y dormí en la cama con ella esa noche. Dio negativo, pero voy a hacerle otra prueba de nuevo conmigo el sábado “.

Y mientras ella misma estaba enferma y cuidaba a sus hijos, Kim también estaba ocupada preparándose para sus exámenes de derecho con grandes sesiones de estudio de 12 horas.

Hablando sobre la prueba, dijo: “El cuidado de mis hijos, obviamente, es lo primero”.

Luego agregó: “Me siento muy mal. North y yo seguimos sintiéndonos realmente enfermos. Hicimos las pruebas justo antes de irme a la cama, y ​​cuando me desperté por la mañana, las pruebas salieron positivas “.

La madre de cuatro hijos completó su examen, pero admitió que sería un “milagro” si lo aprobaba.

“No puedo creer que acabo de terminar . Estoy tan cansada ”, dijo. “Aunque lo hice. Salí adelante. Estoy orgullosa de mí misma incluso si no apruebo, está bien … No me importa porque tenía Covid. Y si paso, entonces es un maldito milagro y no sé cómo lo hice “.

Más tarde se reveló que Kim reprobó el examen.

Los jefes del programa también confirmaron que la producción del reality show se suspendió mientras todos estaban en cuarentena.

Una tarjeta que se leía en la pantalla: “Kim y la familia dieron positivo por Covid. La producción se interrumpió durante 14 días mientras la familia y el equipo estaban en cuarentena. Kim continuó filmando”.

Vea el video abajo: