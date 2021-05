Larry Ramos trataba a Ninel Conde “como una reina”

El maquillista de la estrella asegura además que Ninel no fue arrestada junto con Ramos, como se especuló.

Victor Guadarrama ‘Vico’, el maquillista de Ninel Conde, reveló que Larry Ramos “trata como a una reina” a la artista, y que ella no fue arrestada cuando capturaron al empresario colombiano, como se especuló en varios medios.

“No les puedo decir yo exactamente porque no me puedo meter en temas legales, pero Ninel está tranquila. Todos tenemos cola que nos pisen, pero pues no pasa nada, nos hacen auditoría a todos y ya”, agregó.

“Ninel es una persona súper fuerte. Ya sabemos que después de un golpe viene otro más fuerte para ella, pero ella cada está cada vez más de pie”, señaló el maquillista a Azteca Noticias, y quien acompañaba a Ninel en ese fatídico viaje a los Estados Unidos.

“La verdad es que lo conocí [a Ramos], es muy agradable, educado, eso me gustó mucho”.

“La trataba súper bien en aquel entonces, cuando ves que tratan bien a alguien que tú quieres, pues lo apoyas al cien”.