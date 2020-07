Las palabras de William a Harry que “cambiaron las cosas para siempre”

Se dice que la grieta en la relación de los hermanos se desencadenó en noviembre de 2017 cuando William dijo unas palabras a Harry.

Un nuevo libro explosivo sobre Meghan Markle y el Príncipe Harry está dejando al descubierto la relación fracturada entre la pareja y la Monarquía.

Finding Freedom (Encontrar la libertad) de Omid Scobie y Carolyn Durand es volver a poner a la familia real en el centro de atención y acumular una nueva vergüenza detrás de los muros del palacio, según un informe del tabloide Daily Star.

También está listo para levantar la tapa sobre la relación del príncipe de 35 años con su hermano William, de 38 años, que aparentemente comenzó a destruirse cuando Harry y Meghan se comprometieron en 2017.

No es ningún secreto que los hermanos no siempre han ido hombro con hombro, con Harry admitiendo al amigo y presentador de noticias de ITV Tom Bradby en un documental el año pasado: “ciertamente estamos en caminos diferentes”.

Añadió: “Parte de este papel y parte de este trabajo, y esta familia, al estar bajo la presión de que está, inevitablemente, ya sabes, suceden cosas.

“Pero mira, somos hermanos, siempre seremos hermanos. Y en este momento estamos en diferentes caminos, pero siempre estaré allí para él, ya que sé que él siempre estará allí para mí”.

Principe William, Principe Harry

Continuó: “No nos vemos tanto como solíamos porque estamos muy ocupados, pero ya sabes, lo amo mucho. La mayoría de estas cosas [en la prensa] se crea de la nada, pero ya sabes, como hermanos, tienes días buenos, tienes días malos ”.

Y se supo que el incidente que se dice que provocó una mayor tensión entre la pareja fue en noviembre de 2017, cuando Harry y Meghan, de 38 años, se comprometieron.

Según The Telegraph, William llevó a su hermano a un lado y le dijo: “¿Estás seguro de esto?”

Una fuente le dijo anteriormente a The Sun que Harry “se volvió loco y dijo: ‘Estás tratando de arruinar esta relación incluso antes de que haya comenzado'”.

Otras fuentes también han afirmado que Kate Middleton y William “no hicieron que Meghan se sintiera particularmente bienvenida” cuando se mudó al país.

“Hay que recordar que Kate y Harry siempre estuvieron muy unidos”, dijo una fuente.

“No fue una rivalidad entre los hermanos, sino más bien una sensación de que estarían compitiendo por quién lideraría en sus diversos asuntos”.

Harry y Meghan se separaron de la organización benéfica de la Fundación Real, formada por William y Harry, para crear su propia organización.

Según los informes, antes de conocer a Meghan, Harry también “se sintió incómodo como un plus”, pero cuando conoció a la actriz y activista de los derechos de las mujeres fue cuando se dice que finalmente encontró su confianza para hacer un cambio.

Harry y Meghan dejaron de ser miembros de la familia real en marzo y se trasladaron temporalmente a Canadá.

Ahora se encuentran en la ciudad natal de Meghan, Los Ángeles, con su hijo de un año, Archie Mountbatten-Windsor.

Un portavoz de los Sussex dijo a The Times: “El duque y la duquesa de Sussex no fueron entrevistados y no contribuyeron a lo escrito en ‘Finding Freedom'”.

Finding Freedom, escrito por Omid Scobie y Carolyn Durand saldrá a la venta el 11 de agosto y está siendo serializado por The Times.