Ariadne Diaz está devastada con la muerte de su hermana

Cinthya, la hermana de la actriz, murió tras luchar durante años contra una mortal enfermedad.

Cinthya Diaz, hermana de la actriz Ariadne Diaz, murió a los 35 años de edad, tras luchar contra un padecimiento durante más de siete años.

La actriz y su familia están devastados por el fallecimiento de Cinthya, y Ariadne le ha dedicado unas palabras en sus redes sociales.

“Siempre me harás falta aquí, pero siempre, siempre te llevaré en todo lo que soy”, escribió.

La actriz compartió una fotografía de su hermana y confesó que desde hace tiempo su salud había empeorado, por lo que decidió acudir a Chalapa, Jalisco para poder pasar más tiempo con ella, pero desafortunadamente las cosas no mejoraron.

“Al verla supe que el momento de su partida estaba cerca, me apresuré a venir a Chapala a estar con ella, esa noche soñé que ella era una mariposa, desde ese día todos los días he recibido señales claras mostrándome que la muerte no es otra cosa que una metamorfosis”.

“Nunca dejó de vivir su vida, de ser una mamá extraordinaria y divertida, entre cirugías y tratamientos aprovechó cada momento para realizar sus sueños, nunca vi a nadie pasar por tanto dolor y aún así sonreírle a la vida (…) vuela mariposa, soy feliz de saberte en paz”.

La familia se hará cargo de la hija de Cinthya, quien es una niña de la cual no se dio a conocer nombre ni edad.