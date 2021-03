Leticia Calderón nunca podría ser amiga de Yadhira Carrillo

La actriz dice que como no es hipócrita no podría ser amiga de Yadhira, aunque aclara que la respeta.

Leticia Calderón confiesa que no es hipócrita, por lo que no podría ser amiga de Yadhira Carrillo, pero que la respeta y prefiere no tener ninguna relación con ella, solo si llegara a ser necesario.

“No me gusta ser hipócrita. Si hay necesidad de hacerlo, lo hago. Creo que cuando alguien rompe una relación, cuando ha hablado cosas que me han lastimado, sobre todo porque se ha atacado a mis hijos, no puedo decir: ‘la voy a poner en la lista de Navidad’, pero lo que sí puedo decir es que siempre ha habido respeto de mí hacia ella, y sí puedo decir si lo que ella está diciendo es mentira”, declaró la actriz al programa ‘Suelta la Sopa’.

Lety quiso que sus hijos siguieran viendo a su papá después de que se separaron, pero que solo en una ocasión pasaron unos días de vacaciones con él, porque uno de sus hijos se asustó mucho con Yadhira: “Me dijo: ‘mamá me asustó, ella iba subiendo las escaleras, la vi y me asustó y corrí”.

La actriz confiesa que le dolió mucho el abandono de Juan Collado, pero tuvo que entender que él prefirió irse con Yadhira Carrillo, por lo que decidió seguir su vida sola junto a sus hijos.