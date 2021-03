Víctimas de Eleazar Gómez se “indignan” con acuerdo económico logrado por Tefi Valenzuela

El abogado de la modelo Janette Karam, ex novia de Eleazar, opinó que Tefi “jugó a beneficio personal” al negociar pago.

Indigna a otras víctimas de Eleazar Gómez, el acuerdo económico al que llegó Tefi Valenzuela con la defensa del actor, ya que con esta acción, Gómez sale de prisión.

El abogado de la modelo Jeanette Karam, ex novia de Eleazar, y quien también fue víctima de violencia por parte del actor, opinó sobre el acuerdo económico que negoció Tefi Valenzuela: “Jugó a su beneficio único y personal, fue desmotivante para las otras víctimas, quienes habían iniciado sus denuncias en contra de Eleazar”.

El abogado no descarta que se reabra de nuevo el caso en contra del actor, pero ya por las denuncias de las otras mujeres que fueron sus víctimas, no por la de Tefi, porque al recibir los $420 mil pesos, cantidad con la que llegaron al acuerdo, su caso en particular ya quedó cerrado.