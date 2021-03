Demi Lovato aclara que si se convierte en madre, será por adopción

Las relaciones sentimentales de Demi han sido fugaces, lo que la ha llevado a tomar la decisión de no embarazarse.

Demi Lovato revela que cuando llegue el momento en que decida tener un hijo, será a través de la adopción, pues ya no está segura de querer embarazarse.

“Creo, que en todo caso quiero adoptar, más que cualquier otra cosa. Estuve comprometida con un hombre el año pasado, pensaba que a estas alturas ya estaría casada y tal vez embarazada, y no es así…Sé que mi vida no va de acuerdo a lo que estaba previsto”, declaró la cantante en el podcast ‘The Joe Rogan Experience’.

“La vida no sigue ningún plan, así que podría sentarme aquí y decir: ‘Sí, me encantaría tener hijos’, pero no lo sé, eso podría cambiar la semana que viene. Creo en este momento que quiero adoptar, seguro”, expresó la artista.