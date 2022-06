Mandy Moore está embarazada otra vez

La actriz de This is Us confirmó que le dará a su hijo otro hermanito…

¡Mandy Moore será mamá otra vez! La actriz de “This is Us” anunció a través de sus redes sociales que ella y su esposo, el músico Taylor Goldsmith, esperan su segundo hijo juntos. La pareja tiene un hijo de 15 meses, Gus.

Mandy compartió una foto del bebé con una camiseta que decía “Hermano Mayor”.

“Ha terminado un capítulo increíblemente inspirador de mi vida y el próximo, como madre de dos hijos, está a punto de comenzar”, dijo la actriz.

Y Amanda reveló que está esperando otro niño.

“¡Baby Boy Goldsmith #2 viene este otoño! ¡La gira será un poco diferente de lo que esperaba, pero no puedo esperar y Gus será el MEJOR hermano mayor!”, señaló.

Moore y el músico de 36 años, que se casaron en 2018, dieron la bienvenida a August “Gus” Goldsmith en febrero de 2021.