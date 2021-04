Marjorie de Sousa no piensa en matrimonio

La actriz dice que definitivamente no tiene planes de matrimonio con su nueva pareja.

Marjorie de Sousa descarta boda a corto plazo con su actual novio, el empresario restaurantero Vicente Uribe, y por ahora se encuentra dedicada a la nueva telenovela y a su hijo Matías.

La actriz respondió si tiene planes de matrimonio próximamente: “No, no, ahorita no, solo en la novela estoy casada. Ahorita no digo nada, no lo sé, creo que jamás debemos decir nunca. Ahora estoy muy bien”.

Marjorie forma parte del elenco de la telenovela ‘La Desalmada’, en donde el papel que interpreta, es madre de su compatriota, la actriz venezolana Kimberly Dos Ramos.

‘La Desalmada’ está bajo la producción de José Alberto Castro, y participan en el elenco Marlene Favela y Livia Brito.