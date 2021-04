Galilea Montijo frena pelea durante transmisión en vivo

La conductora tuvo que solicitar ayuda a la producción para deter una pelea entre participantes de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’.

Galilea Montijo pidió ayuda a la producción, para detener una pelea que se suscitó en el foro del programa matutino del canal de las Estrellas, durante la sección ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’.

Durante ese concurso de baile, era el turno de Macky González y Tinieblas Jr. Pirata Morgan fue a apoyar a Tinieblas Jr, y comenzó a atacar a Latin Lover, quien es jurado junto a Lolita Cortés y Andrea Legarreta.

Morgan dijo a Latin Lover: “Dejaste la lucha por este programucho…porque estás en medio de estas mujeres”, entonces Latin Lover muy molesto se le acercó y le contestó: “Te voy a decir una cosa: a todas las mujeres las vas a respetar”, y en vez de que las cosas se calmaran, el luchador empezó a lanzar golpes, incluso Lambda García recibió un puñetazo. Al ver que las cosas se salían de control, Galilea pidió auxilio a la producción.

Pirata Morgan fue retirado del foro, y Galilea expresó: “Es un programa familiar, hay que tener respeto…oigan, neta, ¿saben qué?entre Laura Bozzo y Pirata Morgan…no ya mejor me voy a mi casa”, y preguntó a Lambda si se encontraba bien.

Andrea por su parte muy molesta dijo: “A ver págame el micrófono desgraciado, programucho tu capucha”. Lolita Cortés fue la única que no se movió de su lugar, y desafiante dijo: “A mí que me toque el imbécil… perdón, perdón, a mí que me toque nada más”.