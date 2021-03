Marysol Sosa dice que su hermana Sarita miente de que su papá no tenía atención médica en México

La hija mayor de José José desmiente a su media hermana Sarita Sosa, quien bajo ese pretexto se llevó a su padre a Miami.

Marysol Sosa, hija mayor de José José, desmiente a su media hermana Sarita Sosa, quien aseguró que su papá no tenía atención médica en México, y que por esa razón se lo llevó a Miami.

En entrevista con el programa ‘Primer Impacto’ de Univisión, Sarita declaró: “Él no estaba bien, él necesitaba atención médica y no la tenía…es que son mil cosas, no sé si sea el momento de hablar de eso porque son cosas que pasan y no quiero ser la persona que esté apuntando dedos, o esté creando más caos”.

Marysol desmintió lo dicho por Sarita, y dijo: “Un día antes de que se llevara a mi papá a Miami, el doctor que lo operó estuvo en la habitación y le dijo a mi padre: ‘señor todo va muy bien, en dos meses usted hace su vida, lo que usted quiera’, y amablemente le pregunta a Sara: ‘¿tienes alguna duda, necesitas algo más?’, y la niña tuvo a bien no decir nada”, eso fue un 5 de febrero del 2018 y el 6 de febrero Sarita se lo llevó a Miami.

También Laura Núñez, representante de José José, lamentó las declaraciones de Sarita, pues asegura que además de falsas, ella nunca demostró tener una legítima preocupación por la salud de su papá, y solo se ocupaba del dinero: “Ella nada más vino cuando empezaban a depositar lo de la bioserie. Cuando José tiene que iniciar su tratamiento le llama a Sarita y le dice: ‘deposítame porque tengo que iniciar mi tratamiento’ y le dijo que no, porque desacompletaba el enganche de su casa”.