Julión Álvarez cuenta de cómo lo involucraron con el narco

El cantante cuenta cómo se le envolvió con una persona, sin saberlo y sin tener nada que ver con él.

Julión Álvarez relató cómo fue que se le involucró en negocios con un narcotraficante de nombre Raúl Flores ‘El Tío, sin darse cuenta y sin tener nada que ver en el asunto.

El cantante en entrevista explicó: “Caer en una lista como en la que yo me encuentro, son cosas que uno desconoce. Cuando yo empiezo a crecer mis números, me empiezo a querer diversificar. Entro en una sociedad para urbanizar un terreno que había tenido relación con los Flores en años anteriores. Meses después empiezo a tener diferencias con mi socio, cortamos el proyecto y ante notario se hizo una asamblea para cambio de socios. Se firma un adeudo y en 2015 me empiezan a pagar. Me afectó porque había pagos e ingresos a mis cuentas, y así de fácil está relacionarse”.

Julión desde hace ya tres años y medio tiene congeladas sus cuentas señalado por lavado de dinero por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo cual ha afectado mucho su carrera así como su vida personal, ya que tanto él como su familia han sufrido episodios de discriminación por estas acusaciones.