Megan Fox escuchaba música de Britney Spears para saber que no iba a morir

La actriz Megan Fox recientemente enfureció a los fanáticos de Britney Spears al revelar para lo que usaba uno de sus grandes éxitos.

Megan Fox reveló que gracias a una canción de Britney Spears, perdió su miedo a volar.

La actriz soltó todo en The Kelly Clarkson Show e incluso habló sobre lo único que la ayudó a frenar su miedo a volar.

Megan se vio obligada a enfrentar un gran miedo a volar antes de que realmente “despegara”.

Ella le dijo a la anfitriona: “Hubo un momento en el que estaba trabajando en Nueva York y también vivía en Los Ángeles, así que cada cuatro días volaba”, y de ahí “de donde venía el miedo”.

“Es como, sí, si vuelas dos veces al año eres bueno, pero no si vuelas como dos veces a la semana. Entonces, lo que hice y lo que recomiendo a la gente si tienes turbulencia y dices, ‘No me gusta cómo se siente esto'”.

“Ponía cierta música por la que sabía que no iba a morir, que, para mí, esa era Britney Spears. Como, los archivos de cuando era joven, ¡como los Oops! … [It Again]. Esa no es la banda sonora para morir. Entonces, eso siempre me hizo sentir mejor “.