Sandra Echeverría está feliz con su peso a pesar de las críticas

La cantante y actriz ha salido a aclarar algunas cuestiones acerca de su salud.

La actriz ha sido criticada por la rápida pérdida de peso que tuvo tras dar a luz a su hijo. La actriz de 36 años perdió en pocos días, después de dar a luz a su hijo Andrés, 22 libras de peso (10 kgs.)

“Me ha pasado que de repente voy al súper y me dicen: ‘es que está muy flaca, señorita’ y yo digo, ‘gracias, pero estoy muy bien y estoy fuerte y todo’, pero yo no me meto con el peso de los demás, siento que cada quien tiene que estar feliz con lo que es y no permitir que la gente te diga cómo tienes que estar”, aconseja la actriz.

La actriz también contó que encontró en la pandemia una oportunidad para retomar su carrera musical y disfrutar a su familia. La también cantante acepta que, aunque no ha sido fácil esta época, estar cerca de su hijo Andrés y refugiarse en su pasión la han ayudado a superar la incertidumbre y ansiedad del encierro.

Además de aprender a tocar el piano y hacer más ejercicio, Sandra también compuso 14 canciones que serán parte de un nuevo álbum.

Sandra tiene in nuevo sencillo “Desaparecer”, con el que estrena su nuevo proyecto, habla del poder femenino frente a una ruptura amorosa, y con él regresa al género regional mexicano.