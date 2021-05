WhatsApp no restringirá cuentas este 15 de mayo a quienes no acepten nuevas políticas

La aplicación de mensajería se retractó de restringir el acceso a quien no acepte sus nuevas políticas, pero enviará “recordatorios”.

La aplicación de mensajería WhatsApp se retractó el viernes nuevamente de su plan para obligar a los usuarios a aceptar nuevos términos que, según los críticos, podrían expandir la recopilación de datos de sus dos mil millones de usuarios en todo el mundo.

WhatsApp, que se estableció para hacer cumplir su nueva política de intercambio de datos el 15 de mayo, luego de un retraso en respuesta a la protesta de usuarios, reveló en su sitio web que no cortaría de inmediato a los usuarios que no acepten los nuevos términos, aunque enviaría recordatorios a quienes no se inscriban.

La actualización permitirá compartir información adicional de WhatsApp con Facebook y sus otras aplicaciones como Instagram y Messenger, como contactos y datos de perfil, pero no el contenido de los mensajes que permanecen encriptados.

La plataforma había afirmado que la actualización estaba dirigida principalmente a los comerciantes que usan WhatsApp para chatear con los clientes, lo que les permite compartir datos con Facebook.

Pero los críticos temen que pudiera abrir la puerta a un intercambio de datos más amplio con Facebook con posibles implicaciones para la privacidad del usuario.

“Nadie borrará sus cuentas o perderá la funcionalidad de WhatsApp el 15 de mayo debido a esta actualización”, según la última información del sitio web.

Pero los usuarios recibirán recordatorios “persistentes” sobre la política y pueden perder algunas funciones si no aceptan los nuevos términos.

“Después de darles a todos tiempo para revisar, seguimos recordando a aquellos que no han tenido la oportunidad de hacerlo que revisen y acepten”, dice la página web.

“Después de un período de varias semanas, el recordatorio que reciben las personas eventualmente se volverá persistente”.

En algún momento, los usuarios “encontrarán una funcionalidad limitada en WhatsApp hasta que acepten las actualizaciones”, según la página de WhatsApp.

“No podrá acceder a su lista de chat, pero aún podrá contestar el teléfono y las videollamadas entrantes. Después de algunas semanas de funcionalidad limitada, no podrá recibir llamadas o notificaciones entrantes y WhatsApp se detendrá enviar mensajes y llamadas a su teléfono “.

La solapa sobre la política de privacidad de WhatsApp, descrita por Facebook como un malentendido sobre los esfuerzos para llevar a las empresas a la plataforma, se encuentra entre los episodios más recientes que destacan las preocupaciones sobre las políticas de privacidad y protección de datos del gigante tecnológico.