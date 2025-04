Meghan Markle desmiente rumores de divorcio y reafirma su amor por el príncipe Harry

La pareja ha estado en medio de los rumores de separación.

En una reciente aparición en el podcast de Jamie Kern Lima, Meghan Markle puso fin a los persistentes rumores sobre una posible separación del príncipe Harry. Durante la conversación, la duquesa de Sussex habló con entusiasmo sobre su matrimonio, asegurando que su unión es para siempre.

Cuando la presentadora le preguntó si creía que estarían casados por siempre, Meghan respondió con un contundente “¡Sí!”. Además, no escatimó en elogios hacia su esposo, describiéndolo como “muy, muy atractivo” y destacando que “su corazón es aún más hermoso”. Con un brillo en los ojos, la fundadora de As Ever, de 43 años, expresó su admiración por Harry, 40, a quien calificó como un compañero excepcional.

Markle también reaccionó a los recientes comentarios de Harry, quien afirmó que apoya plenamente sus proyectos profesionales. “Siento ese apoyo todos los días, pero no sabía que lo había dicho públicamente, ¡qué lindo de su parte!”, comentó con una sonrisa. La ex actriz subrayó la importancia de valorar a un esposo tan solidario, algo que no da por sentado.

La pareja, que tiene dos hijos, el príncipe Archie, de 5 años, y la princesa Lilibet, de 3, ha construido “una vida hermosa” juntos, según Meghan. “Harry me ama profundamente, y juntos hemos creado una familia segura y feliz”, afirmó, comparando su historia de amor con el nivel final de Super Mario Bros., donde el héroe lucha por proteger a la princesa. “Eso es Harry: siempre asegurándose de que estemos protegidos y felices, sin olvidar las noches de cita”, añadió entre risas.

Markle confesó que su amor por Harry es más fuerte ahora que nunca. A pesar de los desafíos mediáticos que enfrentaron desde que su relación se hizo pública en 2017, la pareja ha encontrado un nuevo equilibrio tras siete años de matrimonio. “Al principio todo eran mariposas, pero rápidamente nos vimos en una batalla. Ahora, con un poco más de calma, estamos disfrutando de una especie de luna de miel renovada”, explicó.

Con estas declaraciones, Meghan no solo desmintió los rumores de divorcio, sino que también dejó claro que su vínculo con Harry es más sólido que nunca, basado en el amor, el respeto y una vida familiar que ambos atesoran.