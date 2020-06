Meghan Markle no descarta iniciar una carrera política

La duquesa siente que su misión va mucho más allá de actuar, y quiere usar su voz para el cambio.

La duquesa Meghan no ha “descartado” una carrera en política. La estrella de ‘Suits’, quien, junto con su esposo, el príncipe Harry, renunció como miembro de la realeza a principios de este año, cree que tiene una “misión” para poner fin al racismo sistémico en los Estados Unidos y quiere que se escuche su voz.

Una fuente dijo a DailyMail.com: “Meghan dijo que su trabajo como líder es más importante que nunca en este momento y que ha estado hablando con Oprah y otros líderes de la comunidad sobre cómo puede ser parte de la solución. Meghan siente que su misión va mucho más allá de actuar. Dijo que quiere usar su voz para el cambio y no ha descartado una carrera en política “.

Mientras tanto, la duquesa de Sussex admitió previamente que sentía que sería “incorrecto” no hablar después de la muerte de George Floyd.

Al referirse a la muerte de personas negras a manos de la policía, dijo en un mensaje de video a la clase que se graduó de su antigua escuela de Los Ángeles, Immaculate Heart High: “Lo que está sucediendo en nuestro país y en nuestro estado y en nuestra ciudad natal de Los Ángeles, ha sido absolutamente devastador. No estaba segura de lo que podía decir. Quería decir lo correcto y estaba realmente nerviosa. Me di cuenta de que lo único incorrecto que decir es no decir nada porque la vida de George Floyd importaba y la vida de Breonna Taylor importaba y la vida de Philando Castile importaba y la vida de Tamir Rice importaba … y también lo hacían muchas otras personas cuyos nombres conocemos y cuyos nombres no sabemos “.

Meghan, quien tiene a su hijo Archie de 13 meses con Harry, se disculpó con los estudiantes por tener que crecer en un mundo donde el racismo aún prevalece y se refleja en algunos consejos que le dieron cuando era adolescente.