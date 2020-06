Lindsay Lohan está “loca” por el compromiso de su madre

La actriz está muy feliz de que al fin su madre de 57 años encontró al hombre que le ha jurado estar con ella toda la vida.

Dina Lohan, de 57 años, reveló recientemente a su novio de internet Jesse Nadler, a quien aún no conoce en persona, le propuso matrimonio enviando un anillo por correo, y Lindsay está encantada con la noticia.

“Lindsay está en la luna. Lindsay simplemente dijo: ‘Mami, estoy muy feliz por ti. He estado esperando que encuentres esto para siempre’. He estado sola durante mucho tiempo intencionalmente, porque sentí que todavía no había conocido al amor de mi vida “, dijo Dina a Entertainment Tonight.

Y Jesse está abrumado por el apoyo de los hijos de Dina, Lindsay, Michael, de 32 años, Aliana, de 26 y Cody, de 24, que Dina comparte con su ex esposo Michael Lohan.

Jesse dijo: “Quería que supieran que Dina, su madre, encontró a un chico que estará cerca por el resto de su vida. Pensé que si veían eso, vendrían a decir: ‘Sabes, No conocemos a este tipo, aún no lo hemos conocido físicamente, pero este tipo realmente ama a nuestra madre y obviamente está cerca, no irá a ningún lado porque ama y adora mucho a nuestra madre y debe estar bien. Él hace feliz a nuestra madre'”.

“Quiero estar con Dina físicamente, pero también me alegro de que tengamos un historial tan grande de estar en la vida del otro que los chicos vean que Jesse ama a su madre y que él no va a ninguna parte. No quiere ir a cualquier parte. Él solo quiere estar allí para cuidar y amar a su madre “.

Dina Lohan, Jesse Nadler

La pareja está decidida a casarse lo antes posible, una vez que finalmente se encuentren cara a cara.

Jesse, que vive en California y actualmente cuida a su madre enferma, dijo: “En el momento en que pueda liberarme del compromiso de mi familia de cuidar a mi madre enferma, estaré del lado de Dina por el resto de mi vida y nunca habrá un segundo en que no estemos juntos “.

Dina, quien reside en Long Island, Nueva York, agregó: “Siento que cuando amas a alguien tanto y tan profundamente como nosotros, ¿por qué esperar un segundo más, especialmente en nuestra situación? Creo que el tiempo es muy importante y es el momento de esencia y teniendo en cuenta lo que ambos hemos pasado en este excelente momento con el mundo en tantos niveles, no hay un minuto que perder “.

Este es el segundo compromiso para Dina y Jesse, quienes se comprometieron brevemente el año pasado, pero se separaron solo unos días después.