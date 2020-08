Meghan Markle tenía “expectativas poco realistas” para su relación con Kate Middleton

Kate Middleton sintió que no tenían mucho en común, aparte del hecho de que vivían en el Palacio de Kensington.

La relación de Meghan Markle y Kate Middleton estuvo bajo un microscopio desde el momento en que ambas se conocieron. Si bien hubo rumores de que las cuñadas reales no se llevaban bien, las conversaciones sobre una ruptura total entre las dos fueron exageradas, según la nueva biografía real Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Familia.

En el libro, los autores Omid Scobie y Carolyn Durand escriben que “Kate sintió que no tenían mucho en común, aparte del hecho de que vivían en el Palacio de Kensington” y “Meghan estaría de acuerdo con la evaluación de que las duquesas no serían las mejores amigas, ya que su relación no había progresado mucho desde que ella era la novia de Harry “.

Aún así, los autores insisten en que Kate y Meghan nunca estuvieron “en guerra” y que siempre fueron cordiales entre sí, pero que a veces las cosas eran un poco incómodas.

En una entrevista para el documental de Channel 5 Meghan & Harry: The New Revelations, la experta real Katie Nicholl ofreció una posible explicación de la incomodidad.

“Si bien podría haber una expectativa por parte de Meghan de que Kate se sentaría y le mostraría los hilos de la realeza, quizás esa era una expectativa poco realista”, dijo Nicholl. “La duquesa de Cambridge es una mujer ocupada, pero Meghan claramente se lo tomó de manera muy personal”.

Nicholl no fue el único experto que habló sobre la tensa relación de Kate y Meghan. El experto en Royal Russell Myers agregó: “Eran mujeres muy diferentes de orígenes muy diferentes que ya iban a tener roles muy diferentes dentro de la institución. Las fotos de ellas riendo y bromeando juntas en Wimbledon fueron probablemente las mejores que jamás hayan tenido”.