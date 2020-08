Scott Disick considera tomar acciones legales por filtración de imágenes

Disick está considerando emprender acciones legales después de que se filtraran al mundo los detalles de su paso por rehabilitación.

Scott Disick está considerando emprender acciones legales después de que se filtraran al mundo los detalles de su paso por rehabilitación a principios de este año.

La problemática estrella de 37 años se registró en un centro de rehabilitación en mayo de este año para enfrentar los problemas que estaba supuestamente enfrentando en relación con la muerte de sus padres con meses de diferencia hace siete años.

Sin embargo, se filtró información sobre la estadía de Scott en el centro de rehabilitación en Colorado, lo que llevó a la estrella a abortar su tiempo en el centro antes de tiempo.

Ahora, la ex amante de Scott, Kourtney Kardashian y su hermana Kim, han compartido detalles de la furia de Scott por las filtraciones en escenas de Keeping Up With The Kardashians.

Se ve a Kim diciendo a las cámaras: “Escuché que Scott fue a rehabilitación al verlo en línea y parece que alguien en la instalación filtró una foto de él. Me siento muy mal por él”.

Kourtney, que está hablando con Kim por teléfono, declaró que la situación era “realmente, realmente terrible”, y agregó la de Scott: “las conversaciones reales con el terapeuta” habían sido expuestas.

Kourtney, que salió con Scott entre 2006 y 2015, y con quien comparte tres hijos, agregó: “Dijo que nunca ha sido más traicionado en su vida”.

“Está empacando y definitivamente regresará a casa. Está realmente molesto. Especialmente porque en realidad iba a trabajar sobre sí mismo y sus traumas “.

Agregó que su ex debería demandar a las instalaciones, enfureciendo: “Creo que absolutamente debería presentar una demanda”.

Ella continuó declarando: “Siento que quienquiera que filtró esta información debería estar realmente avergonzado de sí mismo”.

“Todos merecen lidiar con sus traumas pasados ​​en privado. Fue completamente violado”.

Tras la filtración, Noah Nordheimer, presidente y director ejecutivo de All Points North Lodge, dijo a Entertainment Tonight: “Si se determinara que alguna información relacionada con cualquier cliente se obtuvo de las instalaciones y se proporcionó a un medio de comunicación, se tomarán todas las acción disponible contra ese individuo, incluida la cooperación con las fuerzas del orden y otras autoridades gubernamentales.

“El equipo de APN Lodge es abrumadoramente un grupo que dedica su vida a mejorar a los demás y nos enferma cualquier publicación que informe sobre las luchas de la vida de un individuo sin su consentimiento”.