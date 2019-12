Michael Moore predice que Donald Trump será reelecto

El cineasta ganador del Oscar dice que los Demócratas deben evitar colocar otra “Hillary Clinton” como candidata.

En una nueva entrevista al sitio Democracy Now, el controvertido cineasta estadounidense Michael Moore predice que Donald Trump ganará la reelección en 2020.

El director de cine, que siempre ha atacado al actual presidente de los Estados Unidos, cree que a pesar del juicio político que han abierto contra él, Trump podría estar en camino de ganar un segundo mandato, alegando que el apoyo hacia él ‘no ha caído’ y que él todavía cuenta con el apoyo del medio oeste que son esenciales para la competencia presidencial de 2020.

Trump perdió el voto popular de 2016 a la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton. Pero ganó 304 votos electorales contra los 227 de Clinton. La victoria histórica de Trump se debió en gran parte a estados ganadores como Michigan, Pensilvania y Wisconsin.

Ahora Moore explicó: “Si la votación fuera hoy, creo que superaría a los estados electorales que necesitaría, porque viviendo afuera, les diré, su nivel de apoyo no cayó ni una pulgada”, dijo el cineasta. “De hecho, diría que está aún más fuerte de lo que estaba antes, porque ahora tienen miedo. Temen que él pueda perder, porque observaron su comportamiento.”, señala.

Michael Moore, que apoya al candidato de las celebridades y minorías, Bernie Sanders, instó a los demócratas a evitar darles a los votantes ‘otra Hillary Clinton para votar’ y explicó cómo:

“Ganaremos las elecciones cuando coloquemos a alguien en la boleta electoral que entusiasme a la base, a las mujeres, negros, jóvenes”, dijo Moore. “Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que no haya otra Hillary Clinton para votar. Los demócratas que están alentando la moderación van al centro, ya sabes, ‘no molestemos a los blancos enojados’, eso es realmente lo que es”, señaló. “Miles quieren enviar un mensaje al Partido Demócrata como ‘sabes, hace mucho que nos olvidaron aquí, y ya no lo toleraremos. No votaremos por Trump, pero no toleraremos que nos envíe otro demócrata de élite republicano”.