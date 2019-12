Daniel Radcliffe revela que películas de la saga de Harry Potter son sus preferidas

Los fans de la serie estaban ‘conmocionados’ porque no esperaban esta respuesta del actor.

Daniel Radcliffe reveló en una nueva entrevista a la revista Wired cuál de las películas de la saga de Harry Potter es su favorita.

Según la publicación, los fans de la serie estaban ‘conmocionados’ porque no esperaban esta respuesta del actor:

“Me encanta la última [Harry Potter y las Reliquias de la Muerte – Parte 2], pero también me encanta el quinto [Harry Potter y la Orden del Fénix], que no es el favorito de muchas personas, me doy cuenta”, justifica.

“Me encanta por la relación entre Harry y Sirius, y obtienes mucho de Gary Oldman en esta película. Ese fue mi favorito. Probablemente filmar también. Nos la pasamos muy, muy bien haciéndola”, señaló.

En otras noticias, el actor termina 2019 con una fortuna aún mayor y gracias todavía a Harry Potter. Según el Daily Mail, Radcliffe cierra la década con una fortuna personal de US$ 110 millones.