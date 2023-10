Mini Lic afirma que ‘El Chapo’ planeaba ‘levantar’ a Galilea Montijo

Aparentemente eso fue durante su relación con Arturo Beltrán Leyva…

Según el diario «Milenio», ‘El Chapo’ Guzmán y sus hijos planearon ‘levantar’ a Galilea Montijo para que traicionara a Arturo Beltrán Leyva, puesto que supuestamente tenía una relación con el capo, quien fue asesinado en diciembre del 2009.

Así lo reveló en entrevista exclusiva Dámaso López Serrano, alias Mini Lic, quien durante más de diez años formó parte de la cúpula del cártel de Sinaloa, considerada la organización de tráfico de drogas más poderosa del mundo, y ahora es testigo colaborador del gobierno de Estados Unidos.

En 2018 Mini Lic se declaró culpable del tráfico de toneladas de cocaína, metanfetaminas y heroína en la Corte de Distrito Sur de California y, tras cinco años en prisión, el amigo, socio y luego rival de Los Chapitos rompe el silencio y habla de las amistades de los jefes de la organización criminal en el mundo de la farándula.

«Reportes de inteligencia decían que Arturo mantenía una relación con Galilea Montijo, que se frecuentaban, en lo que yo recuerdo en Cuernavaca y Acapulco. También había en los reportes que yo vi, mencionaban músicos que le tocaban a Arturo como Sergio Vega, que yo recuerdo que vi en ese papel, porque que yo recuerde ¡le tocaban todos! Era una guerra, pagábamos por información y al igual me imagino que a él también le llegaba información de nosotros, que el gobierno le brindaba».

Mini Lic revela además que Guzmán Loera “quería ofrecer 500 mil dólares a Galilea para que le pusiera a Arturo”.

«Estábamos en una reunión y El Chapo dijo que quién podía llegar a contactar a Galilea para ofrecerle 500 mil dólares para que nos pusiera a Arturo Beltrán (…), otro que estaba ahí, que conocía a Arturo y que había visto a Galilea dijo ‘¡No!, Galilea no va a jalar, gana más con Arturo’, no en un pago sino a largo plazo, y dijo ‘no lo va a hacer, Galilea por 500 mil dólares no lo va a hacer, apenas quizá si la amenaza a lo mejor así sí, pero por 500 mil dólares no’.»

El Chapo y sus socios pensaron en intimidar a la famosa conductora para que traicionara a su pareja, pero al final encontraron otra forma de eliminarlo, destaca Milenio.