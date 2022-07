Muere el conductor argentino Fernando del Solar a los 49 años

La triste noticia ha sido confirmada por la cuenta del programa Venga la Alegría…

El conductor de “Venga la Alegría” Fernando del Solar falleció el jueves 30 de junio a los 49 años de edad. Desde el año 2012 él luchaba contra un Linfoma de Hodgkin tipo esclerosis nodular en fase cuatro, una forma de cáncer del pulmón.

Del Solar estaba con algunos problemas de salud y por ello canceló un compromiso que tenía esta semana.

Fernando estaba feliz tras haberse casado con Anna Ferro el pasado mes de abril.

Él dejó también a dos hijos que procreó con Ingrid Coronado.

Hace tan solo unos días el conductor lamentó con tristeza la muerte de su padre.

“Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver mas a mi viejo… Ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias… Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos. Apenas pasaron horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores. ¡A volar hasta tierras altas papá! Siempre vivirás en mí, TE AMO”, su último mensaje en Instagram el pasado 12 de junio.