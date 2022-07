“Sus pulmones se quedaron afectado”, viúda de Fernando del Solar

Anna Ferro dio sus primeras declaraciones tras la muerte del conductor argentino…

Anna Ferro, viuda del fallecido conductor Fernando del Solar, quien murió el jueves 30 de junio, aclaró la causa de su muerte: neumonía.

Ferro dijo que las 59 quimioterapias y tantas otras radiaciones le afectaron la salud de los pulmones, sin embargo fue la neumonía quien se lo llevó, además de que Fer estaba muy afectado también tras la muerte de su papá hace dos semanas.

En una rueda de prensa, Anna Ferro dijo a los medios:

“Su muerte fue por una neumonía. Para él una gripa se podía convertir en algo muy fuerte y esta vez no lo logró, pero luchó hasta el último momento, fue muy repentino. Él estaba aferrado a la vida y sí quería estar con nosotros todavía, pero el cuerpo le quedó chico, necesitaba algo más grande por eso se fue”, señaló emocionada.

Ferro asegura que desde 2020 Fernando venció el cáncer, pero que las 59 quimioterapias y 20 radiaciones que recibió, le dejaron los pulmones muy afectados.

“Estoy destrozada, quisiera que él regresara pero sé que no es así. No me quedé con nada, me pude despedir de él, estuve hasta el último instante a su lado y eso me hizo sentir muy bien porque lo acompañé”, declaró.