Nick Jonas detalla horrible accidente de bicicleta que lo llevó al hospital

El cantante sufrió una terrible caida en bicicleta que le costó una costilla rota.

Nick Jonas ha dado una actualización de salud muy necesaria después de que el cantante se vio hospitalizado por una lesión en bicicleta.

En una aparición en Late Night, le contó al presentador Seth Myers los detalles sobre el accidente que lo dejó con una costilla rota.

“Estoy bien”, compartió Nick. Cuando me siento erguido así, estoy totalmente bien. Pero sí, han sido un par de días extraños recuperándome de una lesión en las costillas porque básicamente te dicen en el hospital: ‘No hay nada que podamos hacer’. Así que solo tienes que esperar. Pero todo está bien “.

Con respecto a cómo sucedió realmente el accidente, el cantante de Sucker compartió que él y sus hermanos estaban filmando para Olympic Dreams Featuring Jonas Brothers, de NBC, donde él junto con sus hermanos Joe Jonas y Kevin Jonas compiten en varios eventos deportivos.

“Estábamos filmando algo para NBC, mis hermanos y yo, y era algo competitivo”, explicó la estrella de Jumanji.

“Pero todos nos miramos de antemano porque la carrera fue bastante intensa. Dijimos: ‘Tómatelo con calma, no exageremos'”. Y entonces yo estaba siendo responsable, no estaba siendo demasiado competitivo. Pero simplemente, algo sucedió “.

Continuó: “Fue una de esas cosas en las que el volante o lo que sea, el manubrio, simplemente se salió , y simplemente caí, hombre. Y cuando golpeé el suelo, en realidad me sentí como, ‘Oh , no, voy a lastimar a uno de mis hermanos ‘, porque todos estamos tan cerca, corriendo. Pero cuando me levanté, dije:’No, no. Soy solo yo’ “.