La hija de Snoop Dogg se abre sobre su batalla por la salud mental

La hija de Snoop Dogg, Cori Broadus, habló sobre su lucha por la salud mental y cómo contempló el suicidio.

En una publicación en Instagram, ella compartió: “En las últimas semanas, mi mente no ha sido tan buena, en un momento traté de terminar con mi vida, pero tú y mi familia realmente me dieron un propósito para vivir y me ayudaron a darme cuenta de que la vida es mucho más que cosas materialistas y tienes que seguir empujando a través de la mierda. GRACIAS “.

Más tarde publicó un video en la misma plataforma explicando qué la hizo sentir tan deprimida.

“Creo que comienza desde mi infancia”, compartió.

“Crecí con dos hermanos de piel clara, y yo era la única negra. Tenía sobrepeso. Tuve lupus a los 6 años, así que tenía sobrepeso por tomar esteroides. Eso automáticamente afectaba mi salud. Siempre he sido triste y deprimida por mi salud “.

“A veces, siento que no tengo un propósito aquí. Me ocupo de tantas cosas de salud, y siento que la gente realmente no me siente, me ve como si estuviera siendo dramática. He pasado por mucho.”