Nicolás Vallejo-Nájera ‘Colate’ está preocupado por su ex Paulina Rubio

El empresario español se preocupó por las escenas de la cantante, en un video en el que aconseja a todos a quedarse en casa.

Nicolás Vallejo-Nájera, conocido como Colate, declaró estar preocupado por las escenas que se difundieron de Paulina Rubio, en un video en el que la cantante aconseja a todos a quedarse en casa.

El empresario dio una entrevista a la agencia Europa Press, y al preguntarle si había visto el video en el que Paulina actúa de manera muy ‘extraña’, Colate comentó: “Desgraciadamente sí lo he visto, muchas veces hago el esfuerzo de no ver cosas que no me gustan pero me lo han enviado 30 veces. Es un tema triste y preocupante, me apena, pero tampoco me sorprende, pero evidentemente es triste”.

Según la opinión de muchos, Paulina cuando grabó el video, parece estar bajo la influencia de alcohol o consumiendo alguna otra sustancia, a lo que Colate opinó: “Tampoco creo que que estuviera haciendo lo que dicen que estaba haciendo. Pero sí es evidente que su comportamiento y su estado no es bueno, y creo que debería estar haciendo algo al respecto”, dijo el español quien se encuentra guardando cuarentena en su apartamento de Miami.

Paulina tomó com mucho humor todo lo comentado acerca de dicho video, incluso hizo una edición del mismo en el que incluye sus canciones ‘Nada fue un error’, y ‘Yo no soy esa mujer’, en el que se burla de ella misma.