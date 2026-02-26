Padre de Meghan Markle aprende a vivir con la amputación de su pierna izquierda

Thomas Markle: Una nueva batalla por la vida a los 81 años…

El padre de la Duquesa de Sussex, Thomas Markle Sr., enfrenta un complejo proceso de recuperación en Filipinas tras una amputación de emergencia de su pierna izquierda. Lo que comenzó como un coágulo crítico que tornó su pie azul y luego negro, terminó en una cirugía de «vida o muerte» para salvar al exdirector de iluminación de Hollywood.

Los puntos clave de su estado:

La rehabilitación: Actualmente se encuentra en terapia física con un objetivo claro: adaptarse a una prótesis para volver a caminar.

Actualmente se encuentra en terapia física con un objetivo claro: adaptarse a una para volver a caminar. Historial crítico: Esta cirugía se suma a una larga lista de crisis de salud que incluyen dos infartos y un derrame cerebral previo en México.

Esta cirugía se suma a una larga lista de crisis de salud que incluyen dos infartos y un derrame cerebral previo en México. Acercamiento familiar: Pese a años de distanciamiento mediático, fuentes confirman que Meghan Markle contactó a su padre tras la operación para conocer su estado.

«Fue una cuestión de operar ya o morir», declaró su hijo, Thomas Jr., quien lidera los cuidados de su padre junto a su hermana Samantha.

Tras perderse la boda real en 2018 por problemas cardíacos, Thomas Sr. busca ahora estabilidad en su salud mientras su familia directa intenta dejar atrás las polémicas para enfocarse en su supervivencia.