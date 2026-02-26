Cardi B terminó con Stefon Diggs por infidelidades

La cantante fue víctima de las traiciones nuevamente en su nueva relación…

La relación entre Cardi B y la estrella de los Patriots Stefon Diggs, con quien tuvo un hijo recientemente, ha llegado a su fin tras un Super Bowl 2026 amargo tanto en la cancha como en el corazón.

Tras meses de altibajos, la rapera ha decidido cortar por lo sano, citando múltiples traiciones por parte del receptor.

La gota que derramó el vaso: Los rumores se confirmaron cuando Diggs fue visto en el estadio con Pree (vinculada anteriormente con el ex de Cardi, Offset). La mujer portaba credenciales exclusivas del equipo, lo que desató la furia de la cantante.

Salida estrepitosa: Tras brillar en el show de medio tiempo junto a Bad Bunny, Cardi abandonó el Levi’s Stadium sin quedarse a ver la derrota de los Patriots. Y el «unfollow» mutuo postyerior en Instagram selló el destino de la pareja.

Fuentes cercanas aseguran que Cardi se siente «libre» y enfocada en su gira Little Miss Drama Tour, cansada de lidiar con las inseguridades de la relación mientras trabaja.

Un árbol genealógico complejo

La separación ocurre apenas tres meses después de que la pareja recibiera a su primer hijo en común. Cabe destacar que 2025 fue un año prolífico para Diggs, quien tuvo cuatro hijos con cuatro mujeres distintas ese mismo año, sumando un total de seis herederos.