Claudia Sheinbaum llama mentiroso a Luisito Comunica
Para ella, hay opiniones que no son realmente válidas…
Bisturí presidencial contra el «Rey Palomo»: Sheinbaum desestima a Luisito Comunica
La tensión entre el Palacio Nacional y el mundo digital alcanzó un nuevo pico. Tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera «El Mencho» (líder del CJNG), la violencia desatada en algunas partes del país provocó una reacción visceral de Luisito Comunica, quien desde sus redes calificó la situación como una «película de miedo» y cuestionó: «¿Quién está a cargo de esta m…?».
La respuesta desde la Mañanera
La presidenta Claudia Sheinbaum no tardó en aplicar un «filtro» de realidad política a las declaraciones del influencer:
- Descrédito al emisor: La mandataria cuestionó la transición de los creadores de contenido hacia la política, señalando que «antes hablaban de otras cosas» y sugiriendo falta de rigor en sus nuevas facetas.
Hay que cuidarse de las ‘Fake News’
- El veredicto de la mentira: Sheinbaum afirmó que la mitad de lo que dicen estos personajes es falso, aunque matizó que «la gente sabe distinguir» entre un video de entretenimiento y la realidad gubernamental.
- Libertad vs. Validez: Aunque reconoció el derecho a la libre expresión, la Presidenta dejó claro que, para su administración, la opinión de un influencer sobre seguridad nacional carece de peso técnico.