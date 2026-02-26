Claudia Sheinbaum llama mentiroso a Luisito Comunica

Para ella, hay opiniones que no son realmente válidas…

Bisturí presidencial contra el «Rey Palomo»: Sheinbaum desestima a Luisito Comunica

La tensión entre el Palacio Nacional y el mundo digital alcanzó un nuevo pico. Tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera «El Mencho» (líder del CJNG), la violencia desatada en algunas partes del país provocó una reacción visceral de Luisito Comunica, quien desde sus redes calificó la situación como una «película de miedo» y cuestionó: «¿Quién está a cargo de esta m…?».

La respuesta desde la Mañanera

La presidenta Claudia Sheinbaum no tardó en aplicar un «filtro» de realidad política a las declaraciones del influencer:

Descrédito al emisor: La mandataria cuestionó la transición de los creadores de contenido hacia la política, señalando que «antes hablaban de otras cosas» y sugiriendo falta de rigor en sus nuevas facetas.

Hay que cuidarse de las ‘Fake News’