Kim Kardashian: ¿De ‘delito televisivo’ a musa de la cirugía estética?

La empresaria y actriz tiene un nuevo proyecto en puerta…

Ni las críticas demoledoras detienen a Kim Kardashian. Tras el estrepitoso fracaso de la serie All’s Fair —que debutó con un humillante 0% en Rotten Tomatoes—, la empresaria ya negocia su próximo movimiento estratégico de la mano de su mentor, Ryan Murphy.

El nuevo proyecto: «La Agente de Belleza»

Se rumorea que Kim protagonizará una serie basada en la vida de Melinda Farina, una consultora de élite que cobra 750 dólares la hora por conectar a los ultra ricos con los mejores cirujanos plásticos del mundo.

¿Por qué encaja el papel?

La vida de Farina incluye demandas, disputas con influencers y acusaciones contra cirujanos famosos, material ideal para el estilo visceral de Murphy. Obsesión estética: El proyecto marcaría el regreso de Ryan Murphy al mundo del bisturí, territorio que ya dominó con la icónica Nip/Tuck.

Pese a que la crítica calificó su última actuación como «existencialmente terrible», Murphy parece decidido a convertir a Kim en su nueva musa definitiva, apostando por una temática que ella domina a la perfección: la fabricación de la belleza.