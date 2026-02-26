María Julissa rompe el silencio: ‘No soy la delatora de ‘El Mencho’

La influencer descalificó las noticias sobre su relación con el criminal…

Tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», la influencer María Julissa se vio envuelta en una peligrosa espiral de teorías conspirativas. Usuarios en redes sociales comenzaron a señalarla, sin prueba alguna, como la fuente que facilitó la ubicación del líder del CJNG a las autoridades.

Ante la presión mediática, Julissa utilizó su cuenta de Instagram para negar rotundamente cualquier vínculo con el operativo. «No tengo nada que ver con esa situación», sentenció.

La creadora de contenido lamentó la velocidad con la que se difunden noticias falsas y advirtió sobre los riesgos personales que acarrea esta desinformación.

Cabe destacar que, hasta el momento, ninguna institución oficial ha mencionado a la influencer ni a ningún civil como informante en las investigaciones del caso.