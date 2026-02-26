Carlos Slim detona a Donald Trump: ‘La droga y el dinero se quedan en Estados Unidos’

El empresario rompe el silencio ante las acusaciones de Trump…

El magnate mexicano Carlos Slim, usualmente reservado, lanzó una crítica frontal contra la corresponsabilidad de Estados Unidos en el narcotráfico. Según Slim, el enfoque actual es «irracional» e incompleto, señalando un desequilibrio que favorece al norte y desangra al sur.

La «magia» en la frontera: Carlos Slim cuestionó que, mientras en México se descubren túneles y laboratorios, al cruzar la frontera las mafias parecen invisibles. «De repente llegan las cosas y desaparecen; como por magia no hay mafias», señaló, exigiendo que EE. UU. despliegue militares y tecnología con el mismo rigor que México.

Carlos Slim cuestionó que, mientras en México se descubren túneles y laboratorios, al cruzar la frontera las mafias parecen invisibles. «De repente llegan las cosas y desaparecen; como por magia no hay mafias», señaló, exigiendo que EE. UU. despliegue militares y tecnología con el mismo rigor que México. El saldo del conflicto: El ingeniero resumió la tragedia bilateral con una frase lapidaria: «Allá se queda la droga y el dinero; acá nos quedamos con las armas y la violencia» , lamenta.

El ingeniero resumió la tragedia bilateral con una frase lapidaria: , lamenta. Respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum: El empresario elogió la labor de la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmando que México está cumpliendo sus compromisos, pero que hace falta que agencias como la DEA vigilen realmente cómo se mueve el dinero en suelo estadounidense.

¿Cómo solucionaría Slim la inseguridad?

En su portal oficial, el ingeniero propone una «receta» basada en la eficiencia empresarial aplicada al Estado:

Mando experto: Dejar la seguridad en manos de especialistas técnicos, no políticos. Depuración policial: Profesionalizar los cuerpos de seguridad y actualizar sistemas de comunicación obsoletos. Reforma penal: Liberar a inocentes (estima que el 20% de los presos lo son) y enfocar las cárceles solo en delitos graves.

El factor Elon Musk: Defensa desde Palacio Nacional

La noticia cobra relevancia tras los ataques de Elon Musk, quien recientemente replicó acusaciones sin pruebas sobre supuestos vínculos de Slim con el crimen organizado.

Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa del empresario, calificando los señalamientos de falsos y acusando a Musk de promover narrativas que estigmatizan a México. «No hay ninguna investigación contra el ingeniero Slim en ninguna parte del mundo», sentenció la mandataria.