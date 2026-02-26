¿Indulto Real? Trump aboga por el exPríncipe Andrew: ‘Ha sufrido suficiente’

El presidente de Estados Unidos defiende al hermano de rey Charles III…

En un movimiento que ha sacudido tanto a Washington como a Londres, el presidente Donald Trump ha hecho un llamado público para «dar vuelta a la página» en el caso del exPríncipe Andrew, vinculado al escándalo de Jeffrey Epstein.

Durante una reciente recepción, el mandatario estadounidense sugirió que la marginación del hijo de la fallecida reina Elizabeth II ha sido «excesiva» y que el Reino Unido debería considerar rehabilitar su figura pública.

Los pilares de la «petición» de Trump:

Un trato «injusto»: Trump calificó de «triste» la situación actual del Duque de York, quien fue despojado de sus títulos militares y patronatos tras el escándalo de su amistad con Epstein. Según el presidente, Andrew ha sido víctima de una «persecución mediática desproporcionada».

Trump calificó de «triste» la situación actual del Duque de York, quien fue despojado de sus títulos militares y patronatos tras el escándalo de su amistad con Epstein. Según el presidente, Andrew ha sido víctima de una «persecución mediática desproporcionada». Lealtad a la corona: El mandatario recordó su buena relación con la Familia Real y subrayó que Andrew siempre fue «un caballero» durante sus encuentros previos, restando peso a las acusaciones legales que el Duque resolvió extrajudicialmente en 2022, cuando pagó US$ 12 millones a Virginia Giuffre, quien se suicidió el año pasado y quien nunca se recuperó tras ser traficada a los 17 años para ser violada por el hijo de Elizabeth.

El mandatario recordó su buena relación con la Familia Real y subrayó que Andrew siempre fue «un caballero» durante sus encuentros previos, restando peso a las acusaciones legales que el Duque resolvió extrajudicialmente en 2022, cuando pagó US$ 12 millones a Virginia Giuffre, quien se suicidió el año pasado y quien nunca se recuperó tras ser traficada a los 17 años para ser violada por el hijo de Elizabeth. Presión sobre Buckingham: Esta postura coloca al Rey Charles III en una posición incómoda, dividiéndolo entre la presión de un aliado estratégico clave y el compromiso de la monarquía de mantener al Duque lejos del escrutinio público para proteger la reputación de la institución.

Reacciones encontradas

Mientras que en sectores conservadores de EE. UU. se ve como un gesto de lealtad personal, en el Reino Unido la propuesta ha sido recibida con frialdad. Analistas reales sugieren que la opinión pública británica aún no está lista para perdonar, y que una intervención externa de este calibre podría ser vista como una «intromisión diplomática».