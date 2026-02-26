‘Scrubs’ regresa con una temporada inédita exclusivamente en Disney+

Después de años de rumores, reuniones nostálgicas en podcasts y súplicas en redes sociales, el creador Bill Lawrence lo ha hecho oficial: J.D., Turk y el resto del equipo médico más disfuncional de la televisión regresan para una décima temporada titulada Scrubs: Residencia Médica.

Zach Braff (J.D.) y Donald Faison (Turk) lideran el retorno, confirmando que la «química de hermanos» (Eagle!) sigue intacta. Sarah Chalke (Elliot) y el inolvidable John C. McGinley (Dr. Cox) retoman sus roles como mentores de una nueva generación.

Esta nueva entrega se siente como una continuación directa del alma de la serie. Veremos a J.D. lidiando con la medicina moderna, las redes sociales y, por supuesto, su nueva etapa como padre y jefe de departamento.

Nuevos rostros, mismos miedos: La serie introducirá a tres nuevos residentes que servirán de espejo para las inseguridades que J.D. tenía hace 20 años, manteniendo el equilibrio perfecto entre la comedia absurda y esos momentos dramáticos que te rompen el corazón.

¿Por qué ahora?

Disney+, que ya cuenta con todas las temporadas anteriores en su catálogo internacional, busca capitalizar la «confort TV». Según fuentes internas, el guion ha sido diseñado para recuperar las famosas fantasías de J.D., pero actualizadas a la era de la inteligencia artificial y el burnout médico post-pandemia.

«No es un reboot, es una actualización de software para el corazón», comentó Zach Braff en sus redes sociales tras compartir una foto de su icónica bata blanca.

Dato curioso: Se rumorea que el Conserje (Neil Flynn) tendrá un episodio especial donde finalmente revelará si alguna vez fue realmente un empleado del hospital o una alucinación colectiva.