Christian Nodal rompe el silencio ante las acusaciones de Cazzu por la paternidad de Inti

Lo que inició como una referencia musical en el tema «Rosita» de Tainy, Rauw Alejandro y Jhayco, terminó por dinamitar la frágil tregua entre Christian Nodal y Cazzu. El conflicto escaló a niveles personales cuando el cantante sonorense utilizó un fragmento de la canción —que hace alusión a su intempestivo matrimonio con Ángela Aguilar— para publicar una fotografía de su boda, gesto que la rapera argentina interpretó como una validación pública de su supuesto abandono y una falta de respeto profesional.

Ante la ola de críticas, Nodal decidió abandonar el hermetismo y arremetió contra la narrativa de su expareja a través de su canal de difusión en Instagram.

El intérprete denunció que se le ha impedido ejercer sus derechos como padre y calificó de «irracionales» las peticiones económicas y de convivencia presentadas durante las mediaciones en Argentina. Según el cantante, las exigencias de Cazzu no buscaban el bienestar de la pequeña Inti, sino establecer condiciones injustas que ningún padre aceptaría.

En un tono visiblemente molesto, el esposo de Ángela Aguilar desmintió las acusaciones de «violencia vicaria» sugeridas por Cazzu, quien anteriormente afirmó que el cantante le negaba los permisos necesarios para viajar con su hija a Estados Unidos.

Nodal retó a la «Jefa» a presentar pruebas documentales de dichas negativas y aseguró que tales argumentos fueron inventados para justificar la falta de una visa de trabajo. Asimismo, el artista detalló que durante el último año aportó un total de 12 millones de pesos en efectivo, cuestionando cómo una cifra de tal magnitud podría considerarse insuficiente para la manutención de una bebé de dos años.

Actualmente, el conflicto ha abandonado el terreno de las redes sociales para instalarse en los tribunales mexicanos. Nodal confirmó que ha iniciado un proceso legal formal para que un juez regule tanto los días de convivencia como una cifra de manutención clara y definitiva. Mientras Cazzu sostiene que existe un abandono emocional y físico, Nodal insiste en que su distancia es una medida necesaria para esperar una resolución judicial justa, concluyendo que su hija no debe ser utilizada como un instrumento de promoción o un estandarte en disputas de género musical.