Para Rosie Huntington-Whiteley ir al gimnasio es su meditación

La actriz asegura que hacer ejercicio es la forma en que se libera.

La modelo Rosie Huntington-Whiteley dice que ir al gimnasio para ella es como “meditación”.

Ella dijo: “He estado haciendo ejercicio durante la mayor parte de mi vida adulta. Mi madre era profesora de aeróbicos en los años 90 y mi infancia fue muy al aire libre. Cuando me mudé a la ciudad, me di cuenta de que no estaba siendo activa y, alrededor de los 18 años, comencé a ir al gimnasio y hacer ejercicio. Lo he hecho desde entonces.

“Hacer ejercicio es mi meditación, la forma en que me libero. Es enorme para mi. Hago ejercicio tres veces a la semana, o cuatro o cinco si voy a hacer una gran sesión o tengo un objetivo específico en mente. También he estado haciendo un poco de Pilates recientemente “, agregó.

Huntington-Whiteley dice que tiene mucho cuidado al hacer ejercicios de estiramiento y trabajar en áreas musculares complejas. “Estar activa es muy importante para mí”, añadió.