Paulina Goto aclara que no defendió a Eleazar Gomez de agresiones a su novia

La actriz dice que sus palabras se “sacaron de contexto”, y que sus opiniones fueron dadas sin conocer la problemática.

La actriz Paulina Goto, quien fue compañera de trabajo de Eleazar Gomez, asegura que declaraciones que hizo sobre el actor, acusado de violencia en contra de su novia, la modelo Stephanie Valenzuela, “fueron sacadas de contexto” debido a que ella desconocía esta problemática.

“Yo, efectivamente, tuve una entrevista con ellos (Ventaneando), para hablar de mi nuevo sencillo, pero no dije que lo defendía, es más yo dije que desconocía el tema y prefería no opinar al respecto, dije que no tenía ningún tipo de información”.

“Como ustedes saben, ante la partida de mi papá pues he estado concentrada en otras actividades con mi familia, para mí, no te tenido tiempo de leer ni ver chismes ni nada que en estos momentos no sienta que aporta algo valioso en mi vida”.

“La persona que me estaba entrevistando me contó un poquito y me preguntó sobre mi relación con Eleazar, le dije que siempre fue súper lindo, así fue le tengo muchísimo cariño, pero nunca lo salí a defender, jamás voy a defender ningún tipo de violencia”.

“Para mí es muy importante aclarar eso con todos ustedes, no me gustaría que se quede en el limbo mi postura. Yo quería compartir algo de mi música, algo que es muy importante para mí, lo que quiero compartir es luz, música, es una pena que todo se haya enfocado en una situación en la que yo no tengo nada que ver y de lo que no quiero ser parte”.

Paulina Goto y Eleazar Gomez trabajaron juntos en la telenovela Miss XV, y hasta hubo rumoes de una relación sentimental entre ambos.