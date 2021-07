Príncipe Harry niega que lanzará un segundo libro después de la muerte de la reina

A través de su portavoz, el príncipe ha negado que tenga preparado un libro después de la muerte de la Reina Elizabeth II.

El príncipe Harry fue criticado después de que un informe del Daily Mail afirmara que publicará sus segundas memorias después de la muerte de la reina Elizabeth II.

Negando todas esas afirmaciones, el portavoz del duque de Sussex dijo que esto no es cierto.

El portavoz estaba respondiendo a una declaración que decía que Harry había firmado un “lucrativo contrato de cuatro libros, y que el segundo saldría solo días después de la muerte de la reina”, como se menciona en el Daily Mail.

Harry había revelado anteriormente que está escribiendo unas memorias “precisas y totalmente veraces” que se publicarán a fines de 2022, meses después de las celebraciones del Jubileo de Platino de la Reina en junio.

“Escribo esto no como el príncipe en el que nací, sino como el hombre en el que me he convertido”, dijo Harry, de 36 años.

Espero que al contar mi historia (los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas) pueda ayudar a demostrar que, sin importar de dónde vengamos, tenemos más en común de lo que pensamos “, agregó el padre de dos.