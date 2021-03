Príncipe William y Kate Middleton hacen un llamado importante

Pese a la crisis familiar que vive la familia real, los duques de Cambridge siguen trabajando…

El duque y la duquesa de Cambridge, el príncipe William y Kate Middleton, continúan trabajando para apoyar a los británicos en su lucha por la salud mental. Y durante su aparición más recienteen televisión, ellos advirtieron que ‘el trabajo aún no ha terminado’ para eliminar por completo el estigma que rodea a estos temas.

La pareja real apareció en un nuevo videoclip para la campaña Time to Change el jueves (25), en el que agradecen a quienes ‘compartieron sus experiencias’ para ayudar a otras personas, pero subrayaron que aún es necesario ‘seguir hablando y continuar actuando’.

“Queríamos dar las gracias a todos los que compartieron sus experiencias y actuaron a través de Time To Change, ayudando a desafiar el estigma que rodea a la salud mental. Durante los últimos 15 años, los campeones de Time To Change han inspirado y apoyado a miles de personas en todo el país, y la salud mental finalmente se ha convertido en parte de nuestra vida diaria. Necesitamos seguir hablando, actuando y enfrentándonos al estigma”, dijo William.

Middleton agregó: “Movimientos como Time To Change han ayudado a transformar actitudes y fomentar una mayor apertura sobre la salud mental en las escuelas, comunidades y lugares de trabajo. Sin embargo, el trabajo aún no ha terminado y no podemos detenernos allí. Es muy importante que valoremos nuestra salud mental tanto como valoramos nuestra salud física”, explicó.

En febrero, la pareja destacó la iniciativa Time to Change en su cuenta de Instagram, diciendo:

“¿Puede una pequeña conversación marcar la diferencia? (…) Es fácil pensar que no tenemos el poder para hacer un cambio. Pero una pequeña conversación puede marcar una gran diferencia cuando se trata de lidiar con elestigma en torno a la salud mental. #Tiempodeplaticar”.