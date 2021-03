Lea Michele revela que su embarazo fue ‘aterrador’

La actriz de Glee nunca antes había revelado su experiencia materna, que no fue nada agradable.

En su participación en el podcast de Katherine Schwarzenegger sobre la maternidad, llamado Antes, Durante y Después, Lea Michele contó por primera vez los detalles de su embarazo y parto.

La exactriz de Glee, madre del pequeño Ever Leo, ahora de siete meses, confiesa que su embarazo no fue sencillo.

Hasta ahora Michele no había compartido su experiencia con la maternidad desde la polémica que la rodeó el año pasado por no haber hecho ningún comentario tras la muerte de Naya Rivera, lo que llevó a algunos colegas de trabajo a decir que ella tenía una relación conflictiva con la fallecida actriz.

Ella le dijo a Katherine: “Tuve un embarazo muy, muy intenso y aterrador. Nunca compartí mi experiencia con nadie, lo cual creo que es algo que, ahora que soy madre, me encuentro haciéndolo de varias maneras, no compartirlo por miedo a que no me suene perfecta o simplemente por tener miedo … retuve gran parte de mi experiencia ”, comenta.

“Fue simplemente horrible. Fue absolutamente, absolutamente horrible”, dijo, revelando que sufrió un sangrado abundante en el comienzo de su gestación, e incluso fue llevada de urgencia al hospital para recibir una cantidad ‘extrema’ de medicamentos y reposo.

La actriz confiesa que no estaba segura de poder mantener a su bebé hasta el final del embarazo y confiesa que se encontró en el ‘peor estado’ de su vida mientras esperaba noticias de que su bebé estaría sano.

“Finalmente anuncié que estaba embarazada y todavía no estaba segura de si el embarazo iba a durar”, recuerda. “Dios mío, voy a llorar. Me desperté y pensé: ‘Solo quiero ser madre ahora. Lo quiero esta vez’. Y fue espantoso. Fue lo peor que he pasado en mi vida. Todos estábamos muy, muy asustados.”, afirma.

Lea también reveló que le hubiera gustado ser abierta sobre su lucha con el embarazo antes, pero estaba preocupada por las reacciones de la gente en las redes sociales.

“Es así con las redes sociales … Siempre he sido una persona que tiene miedo de mostrar algún defecto… El problema con las redes sociales es que la gente dice: ‘Oh, estás anunciando tu embarazo y es hermoso y estás usando un vestido hermoso y todo se ve genial’. Pero ese fue uno de los días más difíciles de mi vida, porque pensé, ‘Oh, les voy a decir a todos que estoy embarazada, pero probablemente no funcionará’. Hay ese sentimiento de vulnerabilidad para mí que ha sido realmente desafiante”, comentó.