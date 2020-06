Ricky Martin felicita a Pablo Alborán por salir del armario

Alborán decidió que era momento de asumir su homosexualidad, diciendo que eso lo hace “más feliz”.

Pablo Alborán decidió que era momento de salir del clóset, y mediante un video confiesa que es homosexual, y confesó que decirlo abiertamente lo hacía ‘un poco más feliz de lo que ya era’.

El cantautor español comenzó a recibir miles de comentarios en los que recibió el apoyo de seguidores, fans y amigos, muchos de ellos famosos. Uno de los primeros mensajes recibidos fue de Ricky Martin, quien en 2010 decidió públicamente también confesar su homosexualidad. El cantante entre otras cosas le dijo: “Bravo hombre valiente, la vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza, y eso es triste. Esa batalla ya la has ganado, que afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este video. Qué feliz me siento por ti. A vivir sin miedos Pablo, te lo mereces”.

Entre personajes destacados que expresaron su apoyo y admiración a Pablo Alborán se encuentran Laura Pausini, Carlos Baute, Piso 21, Maribel Guardia, Andrea Legarreta entre otros.