A Fernando del Solar no le urge casarse con Anna Ferro

El actor argentino reconoce que sí le gustaría pasar el resto de su vida al lado de su novia.

Fernando del Solar ha tenido a su lado a su novia Anna Ferro durante los momentos difíciles que ha vivido últimamente, siendo un apoyo invaluable. Él dice si piensa casarse con ella.

El conductor argentino ha superado difíciles situaciones de salud desde finales del año pasado, cuando estuvo varias semanas en terapia intensiva con una severa neumonía. Además de su familia, Anna siempre estuvo a su lado demostrando lo mucho que lo quiere, amor que es correspondido.

Al ser cuestionado si piensa casarse con su novia, Fernando comentó al programa ‘Sale el Sol’: “Me gustaría estar con Anna el resto de mis días, podría volver a casarme, no es algo que me urja pero podría ser. En mi caso tener un papel no cambiaría nada, yo ya estoy comprometido con ella al máximo, más allá de un papel. Ojalá que pasemos toda la vida, la que nos queda, juntos”.