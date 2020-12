Rihanna asegura que seguirá comiendo todo lo que se le antoje

La cantante afirmó en una reciente entrevista que no se privará de comer las cosas que le gustan…

Rihanna aseguró que por más que quiere cuidar su figura, ella ‘no se privará’ de ningún alimento. Aún más ahora que llegan las fechas más esperadas de fin de año.

La estrella de 32 años siempre trata de ‘comer bien’ y se ejercita con regularidad, pero asegura que eso no la impide comer las golosinas más calóricas cuando los antojos la golpeen.

“En el día a día comeré bien, pero, al mismo tiempo, no me privaré. Si quiero una hamburguesa con queso, me la voy a comer. También haré ejercicio tres o cuatro veces a la semana; sentirme saludable es importante para mí”, justifica.

En otras noticias, la cantante fue bastante elogiada por el reciente desfile de su marca Savage X Fenty, debido a la inclusión y diversidad que expuso.

Ella comentó a la revista Closer: “La diversidad es mucho más que el color. Como mujeres, tenemos diferentes formas, diferentes tamaños y la inclusión es tan importante que no queremos que nadie se sienta excluido. La diversidad es algo que debería celebrarse y espero que sea eso lo que estamos haciendo”, afirmó.