Ryan Reynolds llama a boda con Blake Lively en antigua plantación de esclavos un “error gigante”

Ryan Reynolds se disculpó por elegir una antigua plantación de esclavos como el lugar para su boda de 2012 con Blake Lively.

El actor, de 43 años, dijo que él y Blake, de 32 años, sienten “una profunda pena” por la decisión, que ahora él ve como un “error gigante”.

“Lo que vimos en ese momento fue un lugar de bodas en Pinterest. Lo que vimos después fue un lugar construido sobre una tragedia devastadora”, explicó Ryan al abordar la controversia en una entrevista con Fast Company.

“Es algo por lo que siempre lamentaremos sin reservas”, admitió la estrella de Deadpool.

“Hace años nos volvimos a casar en casa, pero la vergüenza funciona de manera extraña”, reflexionó. “Un error gigante como ese puede hacer que te cierres o puede replantear las cosas y llevarte a la acción. No significa que no volverás a equivocarte. Pero vuelve a modelar y desafiar el condicionamiento social, que es un trabajo que no termina”.

Ryan y Blake, que ahora comparten tres hijos, se casaron en Boone Hall, Carolina del Sur, hace ocho años.

Si bien la granja en funcionamiento ahora es un próspero lugar de bodas, es una antigua plantación de esclavos, que se han convertido en un museo con nueve cabañas originales de esclavos aún en pie.

Además de albergar más de 100 ceremonias de bodas al año, Boone Hall también ha aparecido en numerosas películas y programas de televisión, incluyendo The Notebook y Days of Our Lives.

En octubre de 2019, el grupo de campaña Color of Change describió la celebración de bodas en antiguos sitios de esclavitud como “inapropiadas e irrespetuosas”.

Reynolds y Lively se unieron a la conservación de la injusticia racial este año tras la expansión del movimiento Black Lives Matter después de la muerte de George Floyd.

Blake y su esposo Ryan hicieron una donación de $ 200k al Fondo de Defensa Legal y Educación de NAACP.

En marzo de este año, la pareja también dio US$ 1 millón para ayudar a Feeding America y Food Banks Canada durante la pandemia de coronavirus.