Paris Jackson ‘se separa’ de su novio Gabriel Glenn ‘para centrarse en sí misma’

La hijo de Michael Jackson se ha planteado crecer y ser una mejor persona, y no sabe si lo conseguirá sin Glenn a su lado.

Según los informes, Paris Jackson se separó de su novio Gabriel Glenn después de admitir entre lágrimas que su relación estaba “en una encrucijada”.

Paris y Glenn han estado compartiendo sus vidas en un documental de Facebook Watch, ‘Sin filtro: Paris Jackson y Gabriel Glenn’.

El final, titulado ‘¿Qué quiere Paris Jackson?’ vio a la cantante y modelo de 22 años reflexionando sobre su futuro, aunque no podía prever una vida sin Gabriel, informa el diario Mirror.

Han sido vinculados romántica y musicalmente mientras la pareja forma The Soundflowers, bajo la cual graban su música juntos.

TMZ ahora ha informado que Paris ha decidido hacerlo solo en el futuro y se ha separado de Gabriel para que pueda ‘concentrarse en sí misma’ después de salir desde noviembre de 2018.

En el final de su serie de realidad, Paris llora mientras imagina una vida sin Gabriel cuando hablan de hacia dónde se dirige su relación.

Gabriel dijo en el programa: “Nuestra música era una cosa a la que queríamos aferrarnos sin importar qué”.

Paris explicó anteriormente cómo sus personalidades trabajaron juntas: “Gabe es un toro y yo soy un carnero. Así que los dos tenemos cuernos retorcidos y constantemente estamos golpeando cabezas “.

Paris admitió al final del episodio que quiere crecer como persona, pero no estaba segura de si podría hacerlo sin Gabriel.

Ella dijo en ese momento: “No sé lo que sucederá en el futuro. Pero obviamente quiero crecer y convertirme en una mejor persona, mejor músico, este es el otro. Pero yo no puedo hacer esto sin Gabe “.

Paris habló sobre su relación y lo que aprendió mientras estaba con su novio: “Gabe me mostró que el amor existe, no solo en las películas”.

“Y no es tan bonito como se ve en las películas. Puede ponerse feo. Y puede ser más hermoso de lo que se describe en las películas”.

“Y es posible. Y no me hace sentir tan solo. Me ha impactado a mí, a mi vida y a mi corazón de una manera que ni siquiera puedo describir. Y no puedo ver mi vida sin él”.