Selena Gomez era “más feliz” fuera de las redes sociales

La cantante se tomó un descanso de casi dos años, y eso “la ayudó mucho”.

La cantante y actriz Selena Gomez dice que era “mucho más feliz” cuando estaba fuera de las redes sociales.

En una entrevista en “New Music Daily” en Beats 1 de Apple Music, la cantante habló sobre su decisión de abandonar el mundo virtual, al tomarse un descanso entre 2017 y 2018 de Instagram y de Twitter.

“No tuve redes sociales durante dos años. Solo tienes que hacerlo. Me estaba volviendo loca. En primer lugar, había un millón de cosas que no quería ver. Las vería una y otra y otra vez. Entonces estoy comparando”.

“Es que a veces te sientes como una mierda. Tienes FOMO (miedo a perderte). La vida de todos se ve increíble, y eso también me pasa a mí. Me pregunto: “Bueno, ¿qué soy yo? Me estoy perdiendo la trama aquí. ¿Cómo es que es tan divertido para todos los demás? “, Dijo.

“Entonces comenzó a oscurecer. Hubo relatos que me estaban diseccionando, hasta mi cuerpo, mi rostro, mis rasgos, las elecciones que hice, contar historias, y me volví loca. Solo quería decir: ‘Ninguno de ustedes sabe de qué está hablando’, y me destruyó. Así que me detuve, y le digo a cada persona que todo cambió”.

Gómez dijo que cuando estaba fuera de las redes sociales, “estaba mucho más feliz conmigo solo, cómo me veía, y eso ayudó mucho”, agregó.