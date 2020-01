Sharon Osbourne aclara supuesto despido de asistente tras incendio

La presentadora dijo que estaba siendo “graciosa” cuando dijo que después de salvar sus pinturas, lo despidió.

Sharon Osbourne ha insistido en que estaba “siendo graciosa” cuando afirmó que despidió a un empleado después de que no pudieron ver el lado divertido de tener que recuperar sus pinturas del incendio de una casa.

Durante una aparición en un programa de televisión “Would I Lie To You?” (¿Te mentiría?) el mes pasado, Sharon reveló que envió al ex asistente a su casa en llamas para guardar obras de arte, antes de despedirlo por no reírse con ella y su esposo rockero Ozzy sobre el incidente más tarde.

La ex jueza de America’s Got Talent agregó que el brazo y el cabello del hombre se habían incendiado antes de que apagara las llamas empujándolo hacia una fuente, pero pronto llegó a los titulares y fue atacada por los fanáticos por ser una “persona horrible” por sus supuestas acciones.

Sin embargo, hablando en su popular programa de panel ‘The Talk’, la estrella confesó que embelleció la historia para el programa de comedia, e instó a sus críticos a que se le “quiten de encima”.

“Conté una historia real sobre un incendio que tuve en mi casa y desperté al asistente de mi esposo. Le dije que entrara y sacara las pinturas de la habitación ”, dijo Sharon. “Entró, sacó las pinturas, y luego, para ser divertida, dije al final,” Oh, y luego lo despedí”.

“Fue una broma, porque estaba en un programa de comedia, y luego sale en los periódicos, este hombre salvó nuestras pinturas, luego lo despedí”, agregó.

Después de dejar las cosas claras, la estrella bromeó: “Lo despedí unos 15 años después”.